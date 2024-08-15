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        Mersin'de 19,5 kilo jel dinamit ele geçirildi; 2 gözaltı

        MERSİN'in Anamur ilçesinde bir evde 19,5 kilo jel dinamit ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:50
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        Mersin'de 19,5 kilo jel dinamit ele geçirildi; 2 gözaltı
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        MERSİN’in Anamur ilçesinde bir evde 19,5 kilo jel dinamit ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından S.S. ve M.S.’nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda S.S. ve M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 8 kök Hint keneviri, 21 gram esrar, 19 kilo 500 gram jel dinamit, 5 saniyeli fitilli kapsül, 5’i fitilli olmak üzeri, 63 kapsül, 500 metre bakır kablo ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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