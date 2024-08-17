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        Mersin'de tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı

        MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda Yunan-Ortodoks dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ile çok sayıda sikke, ziynet eşyası ve mühür ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:45
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        Mersin'de tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı
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        MERSİN’de polisin düzenlediği operasyonda Yunan-Ortodoks dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ile çok sayıda sikke, ziynet eşyası ve mühür ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Akdeniz ilçelerinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 2 kişiyi tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırmanın ardından iki ayrı operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser kaçakçısı M.A.G. ile C.Ç.'yi gözaltına aldı. Tarihi eser kaçakçılarının aracında ve evinde arama yapan jandarma ekipleri 147 sikke, 17 yüzük, 1 mühür ile Yunan-Ortodoks dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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