Fotoğrafçıların objektifinden Afrika'nın 'sultan kelebeği'

MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşam alanı bulan sultan kelebeği kendisini göstermeye başlarken, Türkiye’nin farklı kentlerinden fotoğrafçılar da kente geldi. Özellikle sultan kelebeğinin kozadan çıkışını, kanat üstü ve yaşam alanını görmek isteyen fotoğrafçılar, sıcak ve neme aldırış etmeden o anları çekmeye çalışıyor.

Doğu Akdeniz’de yazın görülmeye başlanan Afrika’nın göçmen türü sultan kelebeği, Mersin’de kendini göstermeye başladı. Kelebeğin ortaya çıkması ile birlikte doğasever fotoğrafçılar da Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi’nin yolunu tuttu. Özellikle ipek otu ve sütlü sarmaşık bitkilerine yumurta bırakmasının bitkilerine yumurta bırakmasının yarı sıra üçgül, hayıt, çakal otu ve yabani hindiba çiçekleri ile beslenen kelebeğin fotoğrafını çekmek isteyenler Mersin’in aşırı sıcağına, nemine ve kelebeğin bulunduğu bölgenin yoğun sivrisineğine aldırış etmeden en güzel kareyi çekme çabası veriyor. Kanat açıklığı 60-80 milimetre olan sultan kelebeği, Türkiye'de ilk defa 2011 Aralık sonu ve 2012 Ocak’ta göç etmeden kalmayı sürdürürken, arazinin bitki fakirliği nedeni ile bu aylarda kapsül ve çiçekleri olan okaliptüs ağaçlarında yaşamlarını sürdürdükleri bilim insanları tarafından gözlemlenip, fotoğraf ve video kayıtları alındığı bildirildi.