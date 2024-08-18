Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Fotoğrafçıların objektifinden Afrika'nın 'sultan kelebeği'

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşam alanı bulan sultan kelebeği kendisini göstermeye başlarken, Türkiye'nin farklı kentlerinden fotoğrafçılar da kente geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fotoğrafçıların objektifinden Afrika'nın 'sultan kelebeği'
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşam alanı bulan sultan kelebeği kendisini göstermeye başlarken, Türkiye’nin farklı kentlerinden fotoğrafçılar da kente geldi. Özellikle sultan kelebeğinin kozadan çıkışını, kanat üstü ve yaşam alanını görmek isteyen fotoğrafçılar, sıcak ve neme aldırış etmeden o anları çekmeye çalışıyor.

        Doğu Akdeniz’de yazın görülmeye başlanan Afrika’nın göçmen türü sultan kelebeği, Mersin’de kendini göstermeye başladı. Kelebeğin ortaya çıkması ile birlikte doğasever fotoğrafçılar da Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi’nin yolunu tuttu. Özellikle ipek otu ve sütlü sarmaşık bitkilerine yumurta bırakmasının bitkilerine yumurta bırakmasının yarı sıra üçgül, hayıt, çakal otu ve yabani hindiba çiçekleri ile beslenen kelebeğin fotoğrafını çekmek isteyenler Mersin’in aşırı sıcağına, nemine ve kelebeğin bulunduğu bölgenin yoğun sivrisineğine aldırış etmeden en güzel kareyi çekme çabası veriyor. Kanat açıklığı 60-80 milimetre olan sultan kelebeği, Türkiye'de ilk defa 2011 Aralık sonu ve 2012 Ocak’ta göç etmeden kalmayı sürdürürken, arazinin bitki fakirliği nedeni ile bu aylarda kapsül ve çiçekleri olan okaliptüs ağaçlarında yaşamlarını sürdürdükleri bilim insanları tarafından gözlemlenip, fotoğraf ve video kayıtları alındığı bildirildi.

        Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, Türkiye’de Mersin'in endemik kelebek türü konusunda çok ciddi bir zenginliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Mersin çok farklı ekosistem türlerine sahiptir. 'Danaus chrysippus' dediğimiz sultan kelebeğine Mersin ev sahipliği yapıyor. Kuzey Afrika'dan gelip bizim üzerimizden Avrupa'ya kadar yayılan bir türden bahsediyoruz. Bunun diğer akrabası Meksika'dan Kanada'ya kadar 4 bin kilometre göç ederek yer değiştiren bir tür" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        O saldırgan yakalandı!
        O saldırgan yakalandı!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin

        Benzer Haberler

        Hatayspor Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
        Hatayspor Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
        Mersin Gülnar'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altında
        Mersin Gülnar'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altında
        Mersin'de otomobille çarpışıp uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü,...
        Mersin'de otomobille çarpışıp uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü,...
        Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı göreve başladı
        Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı göreve başladı
        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin'de 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi
        Mersin'de 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi