40 metrelik su kuyusuna düşüp öldü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, ilçeye bağlı Dağlı Mahallesi’nde meydana geldi. Eray Yıldırım, kazdıkları su kuyusunun başındayken ayağı caraskala takıldı. Yıldırım, yaklaşık 40 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verip, Yıldırım’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Arkadaşları ve çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılan Eray Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.

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