Silifke'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Silifke’ye bağlı Seyranlık Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 3 su tankı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.