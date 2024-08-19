Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1

2’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Kasımpaşa’da Aytaç Kara, ceza sahası içerisindeki Da Costa'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Süper Lig'in 2’nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

KASIMPAŞA: Gianniotis - Winck, Opoku (Dk. 81 Omeruo), Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 65 Rodrigues), Sadiku (Dk. 77 Gökhan Gül), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 81 Cafu), Ben Ouanes, Da Costa

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