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        Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 20:50 Güncelleme: 20.08.2024 - 20:55
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        Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig’in 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kasımpaşa'dan uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak 2 haftada 5 puan kaybeden Hatayspor, çıkış maçı olarak gördüğü Antalyaspor maçı öncesinde hazırlıkları sıkı tutuyor. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Kasımpaşa maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirildi.

        Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

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