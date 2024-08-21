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        Mersin'de meyve bahçesinde yangın

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde meyve bahçesinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 00:11 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:15
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        Mersin'de meyve bahçesinde yangın
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde meyve bahçesinde yangın çıktı. Ekipler, yakındaki ağaçlık alana da sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde meyve bahçesinde yangın çıktı. Meyve bahçesindeki yangın, yakındaki ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alıp, söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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