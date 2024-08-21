Mersin'de meyve bahçesinde yangın (2)

Mersin'in Erdemli ilçesinde meyve bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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