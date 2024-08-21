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        Mersin'de meyve bahçesinde yangın (2)

        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Erdemli ilçesinde meyve bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 02:13 Güncelleme: 21.08.2024 - 02:13
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        Mersin'de meyve bahçesinde yangın (2)
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        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Mersin'in Erdemli ilçesinde meyve bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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