Kazakistan Cumhuriyeti Heyeti'nden Akkuyu NGS inşaat bölgesine ziyaret

Kazakistan Cumhuriyeti’nden gazeteciler, uzmanlar ve Kazakistan’ın enerji alanında önde gelen isimlerinden oluşan heyet, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaat sahasına ve santralin inşa edildiği bölgeye ziyarette bulundu. Projenin bölgedeki ticaret ve altyapının gelişimindeki etkileri, Türk sanayisine katkıları ve aynı anda gerçekleştirilen 4 ünitenin inşasına dair değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret 2 gün sürdü. AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh ziyarete ilişkin, “Sahamızda zaman zaman yabancı ülkelerden heyetleri ağırlıyoruz. Bu, çalışmalarımızın önemli bir parçasını teşkil ediyor” dedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un inşa ettiği ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, Kazakistan’dan gazeteci ve uzmanlardan oluşan bir heyeti inşaat sahasında ağırladı. 2 gün süren ziyaretin ilk gününde inşaat sahasını gezen heyet, santrale gelen tüm ziyaretçiler için zorunlu olan güvenlik kurallarına ilişkin bilgilendirmenin ardından 1’inci Ünite’ye giderek reaktör bölümünü ziyaret etti. Daha sonra Doğu Kargo Terminali ve Büyük Boyutlu Ekipman Deposu’na geçen heyet, kurulmaya hazırlanan 3’üncü Ünite’nin reaktör kabını yakından görme imkânı buldu. Heyet, NGS işletme personeli yetiştiren eğitim merkezini de ziyaret ederek nükleer sanayi için uzman yetiştirme programından mezun olan Türk mühendislerle görüştü.

MALZEME VE EKİPMANLARIN TÜRK SANAYİ TESİSLERİNDE ÜRETİLDİĞİ VURGULANDI Kazak konuklar santralin inşa halindeki güç ünitelerini ve altyapısını panoramik bir şekilde görme imkânı sunan seyir tepesine de çıktı. Akkuyu NGS inşaat sahasında yapılan turun ardından konuklar, Rusatom Uluslararası Ağ Şirketi’nin Genel Müdürü Vadim Titov ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh tarafından karşılandı. Sergei Butckikh, üretimin yerelleştirilmesi ile bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına etkileri konularına değinerek Akkuyu NGS projesinde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi verdi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Butckikh, inşa edilmekte olan santralin ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanların önemli bir kısmının ilgili kalite belgelerine sahip Türk sanayi tesislerinde üretildiğini vurguladı.

BUTCKİKH: PROJEMİZ UZUN BİR YOL KAT ETTİ AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh ziyarete ilişkin olarak şunları söyledi: “Akkuyu NGS sahasında zaman zaman yabancı ülkelerden heyetleri ağırlıyoruz. Bu, çalışmalarımızın önemli bir parçasını teşkil ediyor. Projemiz hükümetler arası anlaşmanın imzalandığı günden, ilk güç ünitesini tam ölçekli devreye alma çalışmalarına başladığımız bugüne kadar uzun bir yol kat etti. Bunlar, mühendislik araştırmaları, lisanslama, ÇED raporunun hazırlanması, tedarik zincirinin belirlenmesi ve daha pek çok gelişmeyi içeren NGS inşaatının istisnasız tüm aşamaları kapsıyor.”

Ziyaretin ikinci gününde Kazak heyeti yerel yetkililerle bir araya geldi. Konuklar, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediyesi yetkililerinin yanı sıra bölgenin ticaret ve ziraat odaları başkanları tarafından da kabul edildi. ASLANER: BÖLGEMİZDE YEREL GİRİŞİMCİLİK HIZLA GELİŞİYOR Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, ziyarete ilişkin olarak, “İlçemizde nükleer santral inşaatından yararlı anlamda etkilenmeyecek sektör neredeyse yok. Ekonomide, ticarette, konut inşaatı sektöründe büyüme var. Yerel girişimcilik hızla gelişiyor. Girişimcilerimiz ve zanaatkârlarımız son yıllarda gelirlerini ortalama 3-4 kat artırdı. Yol ve ulaşım altyapısı da sürekli olarak gelişiyor” diye konuştu.

ILYASOV: PROJENİN TÜRK SANAYİSİNE KATKILARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER ALDIK Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Danışmanı Shyngys Ilyasov, ziyaretle ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “Üç gün boyunca dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni tanıma fırsatı buldum. Sadece bu projenin büyüklüğü ve önemi karşısında değil, çevredeki doğanın güzelliği karşısında da hayrete düştüm. Projenin yüksek sosyal sorumluluğunu gösteren, çalışanlar için hazırlanan koşullar bizi bilhassa etkiledi. Ayrıca, projenin hem bölgedeki ticaret ve altyapının gelişimindeki etkilerine hem de Türk sanayisine katkıları hakkında detaylı bilgiler aldık.”

BATALOVA: AKKUYU NGS İNŞAAT SAHASININ DEVASA BÜYÜKLÜĞÜ ETKİLEYİCİ Gazeteci Akmaral Batalova da ziyarete ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Akkuyu NGS inşaat sahasının devasa büyüklüğü etkileyici. Bu projede 34 bin kişilik büyük bir ekip istihdam ediliyor ve bu ekip birbirleriyle ve yerel halkla iyi bir iş birliği içinde. Bu yüksek nitelikli uzmanlar gelip ülkemizde de NGS inşa etmeye hazırlar. Bence Akkuyu, barışçıl amaçlarla temiz, güvenli ve uygun fiyatlı nükleer enerjiden yararlanarak bir ülkenin enerji egemenliğini nasıl güçlendirebileceğinin mükemmel bir örneği.”