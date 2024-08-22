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        Ciple çarpışan mokosikletteki 2 kişi yaralandı

        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandıKaza, saat 22.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 01:06 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:10
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        Ciple çarpışan mokosikletteki 2 kişi yaralandı
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        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Tarsus-Çamlıyayla Karayolu Keşbükü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Celal S. yönetimindeki 01 ARF 717 plakalı motosiklet ile Yasin K. idaresindeki 01 AGZ 21 plakalı cip, çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücüsü ile arkasında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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