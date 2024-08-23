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        Mersin merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 gözaltı

        MERSİN merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:15
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        Mersin merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 gözaltı
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        MERSİN merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriyeler sonucunda; internet sitesi üzerinden üye olup, sisteme dahil olan kişilerin kendilerine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edilecekleri vaadiyle dolandırıldıkları tespit edildi. Toplam 335 bin 169 TL dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 7 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler Mersin, Kayseri, İstanbul, Antalya, Kırklareli ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru olan çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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