Anız yakanlara dron kamerasıyla suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde 2 kişinin anız yakarak bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ve doğal zenginliklerin tahribine yol açtığını tespit etti. Dron kameralardan belirlenen H.I.K. ve S.K., anız yaktıkları sırada suçüstü yakalandı. Çıkan anız yangını kısa sürede söndürülürken, yakalanan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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