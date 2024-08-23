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        Anız yakanlara dron kamerasıyla suçüstü

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde anız yakan 2 kişi, dron kameralardan tespit edilip, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:45
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        Anız yakanlara dron kamerasıyla suçüstü
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde anız yakan 2 kişi, dron kameralardan tespit edilip, suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde 2 kişinin anız yakarak bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ve doğal zenginliklerin tahribine yol açtığını tespit etti. Dron kameralardan belirlenen H.I.K. ve S.K., anız yaktıkları sırada suçüstü yakalandı. Çıkan anız yangını kısa sürede söndürülürken, yakalanan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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