Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Karacaoğlan'ın anıt mezarı harabeye döndü

        MERSİN'in Mut ilçesinde Karacaoğlan Tepesi'nde bulunan Karacaoğlan anıt mezarı bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacaoğlan'ın anıt mezarı harabeye döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Mut ilçesinde Karacaoğlan Tepesi'nde bulunan Karacaoğlan anıt mezarı bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü.

        17’nci yüzyılda yaşayan, yazdığı şiirleri bugüne kadar ulaşan Karacaoğlan'ın 1997 yılında Kültür Bakanlığı ve Mut Belediyesi iş birliğiyle yapılan, dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay tarafından ziyarete açılan anıt mezar, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle viraneye döndü. Kötü hava koşulları nedeniyle zemindeki düzenlemeleri kırılıp parçalanan anıt mezar çevresi de defineciler tarafından talan edildi. Karacaoğlan Tepesi'nin sınırlarının Dereköy Mahallesi'nde bulunması nedeniyle, mahalle muhtarı Bülent Yüksel ve mahalleliden Ertan Mergin, Karacaoğlan'ın anıt mezarını ziyaret ederek deforme olmuş bayrağı değiştirdi. Yüksel ve Mergin ardından mezar başında dua okudu. Ertan Mergin mezar başında bağlamasıyla Karacaoğlan'dan bir türkü söyleyerek yad etti.

        Anıt mezarı zaman zaman ziyaret ederek bakımını yapmaya çalıştıklarını belirten Dereköy Mahallesi Muhtarı Bülent Yüksel, "Biz buraların bakımını elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bayrağını değiştirdik. Ama yeterli mi değil. Buranın güzel bir yapıma ihtiyacı var. Öyle bir yer ki altıncılar, hazineciler burayı talan etmektedir. Buraya bir bakım onarım istiyoruz" dedi.

        Karacaoğlan'ın mezarının bulunduğu tepenin karşısındaki Karacakız Tepesi'nde de Karacaoğlan'ın yavuklusu olarak bilinen Karacakız'ın (Elif) anıt mezarı bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

        Benzer Haberler

        Ses ve güzellik yarışmalarında kupa kazandıran kanaryaları için ev kiraladı
        Ses ve güzellik yarışmalarında kupa kazandıran kanaryaları için ev kiraladı
        Mersin'de 4 noktada orman yangını çıkaran tutuklu 2 zanlı birbirini suçladı
        Mersin'de 4 noktada orman yangını çıkaran tutuklu 2 zanlı birbirini suçladı
        Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı
        Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı
        Tarım işçisi ailelerin çocukları eğitime hazırlanıyor
        Tarım işçisi ailelerin çocukları eğitime hazırlanıyor
        Mersin'de denizi kirleten gemilere 15 milyon dolar ceza
        Mersin'de denizi kirleten gemilere 15 milyon dolar ceza
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak