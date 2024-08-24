Karacaoğlan'ın anıt mezarı harabeye döndü
MERSİN'in Mut ilçesinde Karacaoğlan Tepesi'nde bulunan Karacaoğlan anıt mezarı bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü.
MERSİN'in Mut ilçesinde Karacaoğlan Tepesi'nde bulunan Karacaoğlan anıt mezarı bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü.
17’nci yüzyılda yaşayan, yazdığı şiirleri bugüne kadar ulaşan Karacaoğlan'ın 1997 yılında Kültür Bakanlığı ve Mut Belediyesi iş birliğiyle yapılan, dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay tarafından ziyarete açılan anıt mezar, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle viraneye döndü. Kötü hava koşulları nedeniyle zemindeki düzenlemeleri kırılıp parçalanan anıt mezar çevresi de defineciler tarafından talan edildi. Karacaoğlan Tepesi'nin sınırlarının Dereköy Mahallesi'nde bulunması nedeniyle, mahalle muhtarı Bülent Yüksel ve mahalleliden Ertan Mergin, Karacaoğlan'ın anıt mezarını ziyaret ederek deforme olmuş bayrağı değiştirdi. Yüksel ve Mergin ardından mezar başında dua okudu. Ertan Mergin mezar başında bağlamasıyla Karacaoğlan'dan bir türkü söyleyerek yad etti.
Anıt mezarı zaman zaman ziyaret ederek bakımını yapmaya çalıştıklarını belirten Dereköy Mahallesi Muhtarı Bülent Yüksel, "Biz buraların bakımını elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bayrağını değiştirdik. Ama yeterli mi değil. Buranın güzel bir yapıma ihtiyacı var. Öyle bir yer ki altıncılar, hazineciler burayı talan etmektedir. Buraya bir bakım onarım istiyoruz" dedi.
Karacaoğlan'ın mezarının bulunduğu tepenin karşısındaki Karacakız Tepesi'nde de Karacaoğlan'ın yavuklusu olarak bilinen Karacakız'ın (Elif) anıt mezarı bulunuyor.
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