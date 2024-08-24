Mersin'de sağanak etkili oldu

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra sağana çevirdi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıyayla ilçesinde bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar fırça ve küreklerle yağmur sularına müdahale etti. Sokakta yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığındı.