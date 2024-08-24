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        Mersin'de deniz keyfine 'yağmur' engeli

        MERSİN'de etkili olan sağanak, serinlemek ve keyif yapmak için sahile giden vatandaşların kaçmasına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 18:27 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:30
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        Mersin'de deniz keyfine 'yağmur' engeli
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        MERSİN’de etkili olan sağanak, serinlemek ve keyif yapmak için sahile giden vatandaşların kaçmasına neden oldu.

        Mersin’de yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağmur sahilde de etkili olunca tatilciler kötü sürprizle karşılaştı. Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi tatil beldesine serinlemek için gelen tatilciler, yağmurun bastırması ile sahili boşalttı. Yağmurdan kaçanlar çevrede bulunan mekanlara sığındı. Bazı tatilciler ise yağmura aldırış etmeden denize girmeye ve yüzmeye devam etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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