Kucağında çocukla araç kullanan sürücüye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda denetim yaptı. Denetim sırasında araç sürücüsünün kucağında çocukla trafikte seyretmesi dron ile tespit edildi. Ekipleri görünce bir akaryakıt istasyonuna girip çocuğu arka koltuğa alan sürücü, uygulama noktasında durduruldu.

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