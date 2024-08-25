Feribot beklerken camide kullandığı elektriğin parasını bıraktı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek için eşi ve hasta 2 çocuğuyla feribot bekleyen baba, küçük çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle oksijen makinesi bağladığı Reşadiye Camisi'nde kullandığı elektriğin parasını bir notla birlikte bıraktı. Nottaki, "Çocuklar hasta oldukları için fişi kullanarak hava verdik ve sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Elektriği kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin" ifadeleri duygulandırdı.

Mersin'in KKTC'ye açılan kapısı Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde bir süre feribot bekleyen 2 çocuklu aile, küçük çocuklarının rahatsızlanması üzerine Reşadiye Camisi'ne sığındı. Camiye girip prizle küçük çocuğunun oksijen desteği almasını sağlayan baba, "Selamünaleyküm hocalarım; yolcuyuz, gemi saatini beklerken mecbur camiye sığındık. Çocuklar hasta oldukları için fişi kullanarak hava verdik ve sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz. Hocalarım, elektriği kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin" yazılı not bıraktı.