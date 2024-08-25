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        Feribot beklerken camide kullandığı elektriğin parasını bıraktı

        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek için eşi ve hasta 2 çocuğuyla feribot bekleyen baba, küçük çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle oksijen makinesi bağladığı Reşadiye Camisi'nde kullandığı elektriğin parasını bir notla birlikte bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:30
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        Feribot beklerken camide kullandığı elektriğin parasını bıraktı
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        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek için eşi ve hasta 2 çocuğuyla feribot bekleyen baba, küçük çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle oksijen makinesi bağladığı Reşadiye Camisi'nde kullandığı elektriğin parasını bir notla birlikte bıraktı. Nottaki, "Çocuklar hasta oldukları için fişi kullanarak hava verdik ve sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Elektriği kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin" ifadeleri duygulandırdı.

        Mersin'in KKTC'ye açılan kapısı Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde bir süre feribot bekleyen 2 çocuklu aile, küçük çocuklarının rahatsızlanması üzerine Reşadiye Camisi'ne sığındı. Camiye girip prizle küçük çocuğunun oksijen desteği almasını sağlayan baba, "Selamünaleyküm hocalarım; yolcuyuz, gemi saatini beklerken mecbur camiye sığındık. Çocuklar hasta oldukları için fişi kullanarak hava verdik ve sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz. Hocalarım, elektriği kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin" yazılı not bıraktı.

        GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

        Öğle namazını kıldırmak için görev yaptığı Taşucu Reşadiye Camisi’ne gelen din görevlisi Halil Erdem, kamera kayıtlarının olduğu ekran önüne bırakılan not ile 200 lirayı görünce şaşırdı. Merakla notu okuyan Erdem, Kıbrıs'a gitmek için feribot beklerlerken eşi ve biri hasta 2 çocuğuyla camide bir müddet konaklamak zorunda kalan ve ismini vermeyen bir babanın örnek davranışıyla karşılaşınca oldukça duygulandı. Erdem, "Bizler cami görevlisi olarak öğlen namazında camiye geldiğimizde kameranın önünde bir miktar para ile bir kağıt gördük. Kağıtta da Kıbrıs'a gitmekte olan bir ailenin hasta olan çocukları için oksijen maskesi kullandığını ve bir miktar elektrik kullandıkları için parayı bıraktıklarını gördük. Bu notu okuduğumuzda çok duygulandık. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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