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        Matematik öğretmeni, yazlık sitede bıçakla öldürülmüş halde bulundu; erkek arkadaşı aranıyor

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, bir yazlık sitede kötü koku gelmesi üzerine girilen dairede 6 gündür kendisinden haber alınamayan matematik öğretmeni Devrim Emir'in (47) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:43 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:45
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        Matematik öğretmeni, yazlık sitede bıçakla öldürülmüş halde bulundu; erkek arkadaşı aranıyor
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        MERSİN’in Erdemli ilçesinde, bir yazlık sitede kötü koku gelmesi üzerine girilen dairede 6 gündür kendisinden haber alınamayan matematik öğretmeni Devrim Emir’in (47) cansız bedeni bulundu. Jandarma, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen 2 çocuk annesi Emir’in erkek arkadaşı M.O.’nun yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, ilçeye bağlı Ayaş Yemişkumu Mahallesi’ndeki yazlık sitede meydana geldi. Matematik öğretmeni Devrim Emir’in kaldığı daireden gelen kötü koku üzerine komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Çilingirle kapısı açılan daireye giren ekipler, ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Emir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede Emir’in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İncelemenin ardından daireden çıkarılan Emir’in cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Emir’in erkek arkadaşı M.O.’nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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