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        Öğretmen sevgilisini öldüren şüpheli, Konya'da yakalandı

        MERSİN'in Erdemli ilçesindeki yazlık sitede cesedi bulunan matematik öğretmeni Devrim Emir'in (47), cinayet şüphelisi sevgilisi Murat O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:40
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        Öğretmen sevgilisini öldüren şüpheli, Konya'da yakalandı
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        MERSİN'in Erdemli ilçesindeki yazlık sitede cesedi bulunan matematik öğretmeni Devrim Emir'in (47), cinayet şüphelisi sevgilisi Murat O. (46), kaçtığı Konya'da yakalandı. Murat O. ifadesinde suçu itiraf ederken, Emir'in cenazesi Karaman'a gönderildi.

        Olay, 25 Ağustos'ta ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yemişkumu semtindeki yazlık sitede meydana geldi. Matematik öğretmeni Devrim Emir'in kaldığı daireden gelen kötü koku üzerine komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Çilingirle kapısı açılan daireye giren ekipler, ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Emir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Emir'in cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Emir'in erkek arkadaşı matematik öğretmeni Murat O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖLDÜRDÜĞÜ SEVGİLİSİNİN KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

        Özel bir kurs merkezinde öğretmen olan bekar Murat O.'nun sevgilisinin cesedinin bulunduğu semtteki bir pansiyonda 5 gün kaldığı belirlendi. Devrim Emir'in kredi kartından hem alışveriş yapan hem de 2 kez para çektiği tespit edilen Murat O., kaçtığı Konya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Cinayeti itiraf eden Murat O., Konya'dan Erdemli'ye getirilerek jandarmada ifadesi alındı. Şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Devrim Demir'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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