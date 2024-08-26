Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaparken diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi.

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