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        Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:05 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:10
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        Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig’in 4'üncü haftasında Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarına başladı.

        Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaparken diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi.

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