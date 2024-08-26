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        Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen Muhyettin Aka (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:16 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:20
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        Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen Muhyettin Aka (50), hayatını kaybetti.

        Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta çelik kapıları takılan Muhyettin Aka, 6’ncı katta dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhyettin Aka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerinde incelemesi sonrası Aka'nın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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