Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta çelik kapıları takılan Muhyettin Aka, 6’ncı katta dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhyettin Aka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerinde incelemesi sonrası Aka'nın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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