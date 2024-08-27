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        Öğretmen Derya'nın katili: Bıçak boynuna saplandı, yere düştü

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğretmen sevgilisi Derya Demir'i (47) öldüren Murat Okur (46) ifadesinde, "Bıçağı, Derya'nın omzuna saplamaya çalıştım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 17:55 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:00
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        Öğretmen Derya'nın katili: Bıçak boynuna saplandı, yere düştü
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğretmen sevgilisi Derya Demir'i (47) öldüren Murat Okur (46) ifadesinde, "Bıçağı, Derya'nın omzuna saplamaya çalıştım. Fakat Derya refleksle boynunu çevirince bıçak boynuna saplandı, yere düştü. Ne yapacağımı bilemedim. Evden çıktığımda Derya'nın yaşayıp, yaşamadığını bilmiyordum" dedi.

        Olay, 25 Ağustos'ta ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yemişkumu semtindeki yazlık sitede meydana geldi. Matematik öğretmeni Derya Emir'in kaldığı daireden gelen kötü koku üzerine komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Çilingirle kapısı açılan daireye giren ekipler, ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Emir'in cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemede Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Emir'in erkek arkadaşı matematik öğretmeni Murat Okur'u saptadı. Özel bir kurs merkezinde öğretmen olan bekar Murat Okur'un sevgilisinin cesedinin bulunduğu semtteki bir pansiyonda 5 gün kaldığı belirlendi. Derya Emir'in kredi kartından hem alışveriş yapan hem de 2 kez para çektiği tespit edilen Murat Okur, kaçtığı Konya'da jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Erdemli ilçesine getirilen Okur, işlemleri sonrası tutuklandı.

        'KAPIYI ÇEKİP, ÇIKTIM'

        Sorgusunda cinayeti itiraf eden Murat Okur, "Derya, 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi ve evin dış kapısına yöneldi. Evin kapısını açmaya çalıştı, ben de kapıyı tutarak engel olmaya çalıştım. Kapının yanındaki ayakkabılıkta küçük bir bıçak gördüm. Bıçağı korkutmak amaçlı Derya'ya doğru tuttum. Benimle evlenmek istemeyince ve ayrılma lafını duyunca sinirlendim. Bıçağı, Derya'nın omzuna saplamaya çalıştım. Fakat Derya refleksle boynunu çevirince bıçak boynuna saplandı, yere düştü. Ne yapacağımı bilemedim. Evden çıktığımda Derya'nın yaşayıp, yaşamadığını bilmiyordum. Kapıyı çekip, çıktım" dedi. Derya Emir'in kendisine olan borcu nedeniyle maaş kartını verdiğini iddia eden Okur, şunları anlattı: "Bu kart ile önce konaklama yaptığım pansiyonun 10 bin 400 TL'sini ödedim. Olaydan sonra 2 gün bir apart otelde kaldım. Bu süre zarfında harcamalarımı Derya'nın verdiği karttan yaptım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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