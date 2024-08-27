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        Freni boşalan kamyonun, devrilip alev alev yanması kamerada

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde freninin boşalması sonucu devrilen taş yüklü kamyon, yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:21 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:25
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        Freni boşalan kamyonun, devrilip alev alev yanması kamerada
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde freninin boşalması sonucu devrilen taş yüklü kamyon, yanarak kullanılmaz hale geldi. Kamyonun alev alev yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Kaza, akşam saatlerinde ilçedeki taş ocaklarının bulunduğu Sağlıklı Mahallesi'nde meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 01 AJ 929 plakalı taş yüklü kamyon, iddiaya göre freni boşalması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Sürücü yara almadan araçtan çıkmayı başarırken, kamyon bir süre sonra alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonu saran alevler, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Öte yandan, kamyonunu alev alev yanması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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