Freni boşalan kamyonun, devrilip alev alev yanması kamerada

Öte yandan, kamyonunu alev alev yanması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçedeki taş ocaklarının bulunduğu Sağlıklı Mahallesi'nde meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 01 AJ 929 plakalı taş yüklü kamyon, iddiaya göre freni boşalması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Sürücü yara almadan araçtan çıkmayı başarırken, kamyon bir süre sonra alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonu saran alevler, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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