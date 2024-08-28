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        2,5 milyon liralık hırsızlık yapan apartman görevlisi tutuklandı

        MERSİN'de girdiği daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan apartman görevlisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:00
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        2,5 milyon liralık hırsızlık yapan apartman görevlisi tutuklandı
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        MERSİN’de girdiği daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan apartman görevlisi tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Yenişehir ilçesinde bir daireden 2,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Apartmana ait olan 672 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, hırsızlık olayını apartman görevlisi C.T.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. C.T., adresine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çalıntı 2,5 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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