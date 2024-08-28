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        Mersinli sporcudan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyük başarı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Samet Nas, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyonluğu göğüsledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:45
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        Mersinli sporcudan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyük başarı
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Samet Nas, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyonluğu göğüsledi.

        15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Mersinli sporcular başarıyla döndü. Tarsus Ashabı Kehf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Nas, genç erkekler kategorisinde 70 kiloda dünya şampiyonu oldu. Aynı turnuvada yarışan bir diğer Tarsuslu sporcu Yusuf Altundal ise dünya beşincisi oldu. 61 ülkeden katılımın olduğu organizasyon, Tarsus'un uluslararası alanda temsil edilmesinde büyük bir gurur kaynağı oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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