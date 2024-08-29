Toroslar'a dev Türk Bayrağı

MERSİN'deToros Dağları'nın Mut ilçesi eteklerine 21 bin 600 metrekarelik dev Türk bayrağı işlendi.

Toros Dağları'nın Mut ilçesi eteklerine özel bir firma tarafından karşılanan 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz renkli boya ile Mut Belediyesi personeli tarafından Türk bayrağı işlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi dağa işlenen 21 bin 600 metrekarelik dev Türk bayrağı, bölgenin her tarafından görülüyor. Belediye Başkanı Murat Orhan, 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağına ilişkin, "Dünyada zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağı, Mersin'in Mut ilçesinde bulunmaktadır" dedi. Başkan Orhan, bayrağın boyama işleminin 3 milyon 500 bin liraya mal olduğunu sözlerine ekledi.