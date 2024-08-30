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        Otoyolda çarpışan 2 TIR alev aldı; 1 ölü, 1 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyol gişe çıkışında çarpışan iki TIR'ın alev aldığı kazada şoförlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:00
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        Otoyolda çarpışan 2 TIR alev aldı; 1 ölü, 1 yaralı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyol gişe çıkışında çarpışan iki TIR'ın alev aldığı kazada şoförlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Batı çıkışında meydana geldi. Tarsus ilçesi Atatürk Mahallesi'nden Mersin istikametine giden R.T. idaresindeki çikolata yüklü 33 CYP 36 plakalı TIR ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 RAH 61 plakalı TIR çarpıştı. Kaza sonrası 2 TIR alev aldı, patlama meydana geldi. R.T. kendini araçtan atıp, yardım isterken, olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. R.T. hastaneye kaldırılırken, diğer TIR şoförü hayatını kaybetti. Otoyol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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