Hatayspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor

Ligde ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayan bordo-beyazlı ekip, hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Bordo-beyazlı takım Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 40 dakika süren antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

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