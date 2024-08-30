Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor

        HATAYSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:37 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAYSPOR, Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Ligde ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayan bordo-beyazlı ekip, hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Bordo-beyazlı takım Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 40 dakika süren antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

        TEK EKSİK KIRMIZI KART CEZALISI KILAMA

        Takım yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının çalışmalarını tamamlayacak. Hatayspor’da Guy Marcelin Kilama kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?

        Benzer Haberler

        Mersin'de yaralı bulunan erguvani balıkçıl tedaviye alındı
        Mersin'de yaralı bulunan erguvani balıkçıl tedaviye alındı
        Mersin'de tehdit ve hakaret iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı
        Mersin'de tehdit ve hakaret iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı
        GÜNCELLEME - Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti...
        GÜNCELLEME - Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti...
        Otoyolda çarpışan 2 TIR alev aldı; 1 ölü, 1 yaralı
        Otoyolda çarpışan 2 TIR alev aldı; 1 ölü, 1 yaralı
        Yapay zekayla hazırlanan sinema filmi "Bilge 3071"in ilk fragmanı tamamland...
        Yapay zekayla hazırlanan sinema filmi "Bilge 3071"in ilk fragmanı tamamland...
        Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yara...
        Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yara...