20'nci kattan otomobilin üzerine düşüp, ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Mert U., bilinmeyen nedenle 20’nci kattan park halindeki otomobilin üstüne düştü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sunroof kısmından içeriye düşen Mert U., çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Mert U., hastaneye kaldırıldı.

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