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        20'nci kattan otomobilin üzerine düşüp, ağır yaralandı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde 20'nci kattan otomobilin üzerine düşen Mert U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 21:35 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:40
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        20'nci kattan otomobilin üzerine düşüp, ağır yaralandı
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        MERSİN’in Erdemli ilçesinde 20’nci kattan otomobilin üzerine düşen Mert U., ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Mert U., bilinmeyen nedenle 20’nci kattan park halindeki otomobilin üstüne düştü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sunroof kısmından içeriye düşen Mert U., çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Mert U., hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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