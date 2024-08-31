Mersin'de, limon paketleme tesisinde yangın
MERSİN'in Erdemli ilçesindebir limon depo ve paketleme tesisinde yangın çıktı.
MERSİN'in Erdemli ilçesindebir limon depo ve paketleme tesisinde yangın çıktı. Tesisi saran alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde bulunan bir limon depolama ve paketleme tesisinde çıktı. Tesisten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arzöz ve tankerle yangına müdahale eden ekipler, tesisi saran alevleri söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.