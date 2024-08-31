Mersin'de, limon paketleme tesisinde yangın (2)

Mersin'in Erdemli ilçesinde limon depo ve paketleme tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 süren çalışma sonucu söndürülen yangın iş yerinde büyük çapta hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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