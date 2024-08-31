Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

HATAYSPOR, Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlılar, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarını Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor’da Guy Marcelin Kilama kırmızı kart cezalısı olmasından dolayı takımdaki yerini alamayacak. Takım kampa girerek maç saatini bekleyecek.