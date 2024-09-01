Hatayspor - Samsunspor: 0-3
STAT:Mersin HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Salim Mazlum, Emrah ÜnalHATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak (Dk.
STAT:Mersin
HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Salim Mazlum, Emrah Ünal
HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak (Dk. 56 Okoronkwo), Hodzic (Dk. 46 Görkem Sağlam), Diack, Bamgboye (Dk. 46 Rivas), Fernandes (Dk. 74 Rui Pedro), Strandberg
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk. 77 Dimata), Van Drongelen, Satka, Bola, Bennasser (Dk. 46 Celil Yüksel), Schindler, Holse, Ntcham (Dk. 84 Soner Gönül), Muja (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Mouandilmadji (Dk. 90 Laura)
GOLLER: Dk. 37 Muja, Dk. 51 Mouandilmadji, Dk. 75 Ntcham (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Bennasser, Bola (Samsunspor)
Süper Lig'in 4’üncü haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Samsunspor’a 3-0 kaybetti.
19’uncu dakikada takım arkadaşı Muja’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Samsunsporlu Holse’nin şutunda meşin yuvarlak Erce Kardeşler’in ellerinde kaldı.
37’nci dakikada soldan rakip ceza sahasında giren Samsunsporlu Muja, rakibini geçerek çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Samsunspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
51’inci dakikada takım arkadaşı Muja’nın yükselttiği ortaya arka direkte iyi yükselen Samsunsporlu Mouandilmadji farkı ikiye çıkarttı: 0-2.
58’inci dakikada rakip ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Hataysporlu Okoronkwo’nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
66’ncı dakikada rakip ceza sahası dışında topla buluşan Hataysporlu Fernandes’in şutunda kaleci Okan Kocuk soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.
73’üncü dakikada Samsunspor’da Muja’nın şutunda top Hataysporlu Burak Yılmaz’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını işaret etti.
75’inci dakikada penaltıda topun başına geçen Ntcham’ın vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu çelmeyi başardı ancak Ntcham önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.
Karşılaşmayı konuk ekip Samsunspor 3-0 kazandı.
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