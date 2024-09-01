Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor - Samsunspor: 0-3

        STAT:Mersin HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Salim Mazlum, Emrah ÜnalHATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 23:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor - Samsunspor: 0-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Salim Mazlum, Emrah Ünal

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak (Dk. 56 Okoronkwo), Hodzic (Dk. 46 Görkem Sağlam), Diack, Bamgboye (Dk. 46 Rivas), Fernandes (Dk. 74 Rui Pedro), Strandberg

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk. 77 Dimata), Van Drongelen, Satka, Bola, Bennasser (Dk. 46 Celil Yüksel), Schindler, Holse, Ntcham (Dk. 84 Soner Gönül), Muja (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Mouandilmadji (Dk. 90 Laura)

        GOLLER: Dk. 37 Muja, Dk. 51 Mouandilmadji, Dk. 75 Ntcham (Samsunspor)

        SARI KARTLAR: Bennasser, Bola (Samsunspor)

        Süper Lig'in 4’üncü haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Samsunspor’a 3-0 kaybetti.

        19’uncu dakikada takım arkadaşı Muja’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Samsunsporlu Holse’nin şutunda meşin yuvarlak Erce Kardeşler’in ellerinde kaldı.

        37’nci dakikada soldan rakip ceza sahasında giren Samsunsporlu Muja, rakibini geçerek çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Samsunspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        51’inci dakikada takım arkadaşı Muja’nın yükselttiği ortaya arka direkte iyi yükselen Samsunsporlu Mouandilmadji farkı ikiye çıkarttı: 0-2.

        58’inci dakikada rakip ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Hataysporlu Okoronkwo’nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        66’ncı dakikada rakip ceza sahası dışında topla buluşan Hataysporlu Fernandes’in şutunda kaleci Okan Kocuk soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

        73’üncü dakikada Samsunspor’da Muja’nın şutunda top Hataysporlu Burak Yılmaz’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını işaret etti.

        75’inci dakikada penaltıda topun başına geçen Ntcham’ın vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu çelmeyi başardı ancak Ntcham önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

        Karşılaşmayı konuk ekip Samsunspor 3-0 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı Mersin'de yapılacak
        CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı Mersin'de yapılacak
        Akdeniz İhracatçı Birliklerinden ağustosta 1,4 milyar dolarlık dış satım
        Akdeniz İhracatçı Birliklerinden ağustosta 1,4 milyar dolarlık dış satım
        Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesinde türbin tesisinin temeline beton döküldü
        Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesinde türbin tesisinin temeline beton döküldü
        Mersin Valisi Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Öz'ü kabul etti
        Mersin Valisi Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Öz'ü kabul etti
        Mersin'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Mersin'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Silifke Kalesi'nde kötülükten koruduğuna inanılan "tılsımlı mezar tableti"...
        Silifke Kalesi'nde kötülükten koruduğuna inanılan "tılsımlı mezar tableti"...