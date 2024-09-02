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        Komşusunun 5 yaşındaki kızını kırsala götürüp, istismar etmeye çalışan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile kırsal alana götürüp, cinsel istismar girişiminde bulunan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 00:25 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:30
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        Komşusunun 5 yaşındaki kızını kırsala götürüp, istismar etmeye çalışan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile kırsal alana götürüp, cinsel istismar girişiminde bulunan M.K. (37), vatandaşlarca fark edilip, darbedildikten sonra polise teslim edildi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi. Bu sırada bölgede alkol alan bir grup, M.K.'yı fark edip, yanına gitti. M.K.'nın küçük kızı istismar etmeye çalıştığını gören grup, şüpheliyi darbederek engelleyip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

        ​Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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