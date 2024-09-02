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        Düğünde bıçaklı 'resmi nikah' kavgası: 8 yaralı

        MERSİN'de düğünde 'resmi nikah' yapılmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, 2'si bıçakla, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:25
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        Düğünde bıçaklı 'resmi nikah' kavgası: 8 yaralı
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        MERSİN'de düğünde 'resmi nikah' yapılmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, 2’si bıçakla, 8 kişi yaralandı. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolundaki düğün salonunda meydana geldi. Damat M.S.P. ile gelin A.P.'nin düğün töreninin sonuna doğru resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si bıçakla, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar da ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Damadın da olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili 1'i bıçağı kullandığı ileri sürülen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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