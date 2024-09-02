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        İstismar şüphelisinin dövülüp polise teslim edildiği olay sonrası güvenlik önlemi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulununca vatandaşların dövüp polise teslim ettiği M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:50
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        İstismar şüphelisinin dövülüp polise teslim edildiği olay sonrası güvenlik önlemi
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulununca vatandaşların dövüp polise teslim ettiği M.K.’nin (37) gece taşlanan evinin bulunduğu sokakta polis güvenlik önlemi aldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi. Bu sırada bölgede içki içen bir grup, M.K.'yi fark edip, yanına gitti. Grup, şüpheliyi darbedip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, gece saatlerinde taşlanan evinin bulunduğu sokakta polis ekipleri önlem aldı. Küçük kızın psikolog gözetiminde bilgisine başvurulurken aile de komşuları olan bekar M.K.'dan şikayetçi oldu.

        Mahalle Muhtarı Murat Ulukanoğlu, “Mahallemizde olmaması gereken bir taciz olayı meydana geldi. Böyle bir şeyle mahallemizin adının anılması bizleri ve Tarsus halkını çok üzmektedir. Olayla ilgili emniyet mensuplarımızın çalışması sürüyor. Şu anda ekiplerimiz evin çevresinde gereken güvenlik önlemlerini aldı. Aileleri sükunete davet ettik. Bu çok üzücü bir olay bu olayın bir an önce neticelenmesini arz ediyoruz, çok üzülüyoruz keşke olmasaydı” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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