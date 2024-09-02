İstismar şüphelisinin dövülüp polise teslim edildiği olay sonrası güvenlik önlemi

MERSİN’in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulununca vatandaşların dövüp polise teslim ettiği M.K.’nin (37) gece taşlanan evinin bulunduğu sokakta polis güvenlik önlemi aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi. Bu sırada bölgede içki içen bir grup, M.K.'yi fark edip, yanına gitti. Grup, şüpheliyi darbedip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, gece saatlerinde taşlanan evinin bulunduğu sokakta polis ekipleri önlem aldı. Küçük kızın psikolog gözetiminde bilgisine başvurulurken aile de komşuları olan bekar M.K.'dan şikayetçi oldu.