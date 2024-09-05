Cirit sporcusu Yağmur kazada öldü; gözü yaşlı annesi 'Hayalleri vardı, yarım kaldı' dedi (2)

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GÖZYAŞLARIARASINDA TOPRAĞA VERİLDİTarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı yakınlarında bariyerlere çarpan otomobilde yaşamını yitiren Yağmur Dedecan'ın cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.
GÖZYAŞLARIARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı yakınlarında bariyerlere çarpan otomobilde yaşamını yitiren Yağmur Dedecan'ın cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi sporcusu Dedecan, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dedecan’ın yakınları ve sporcu arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
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