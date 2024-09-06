Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren pas drili ve kuvvet çalışması yapıldı. Takım akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak.

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