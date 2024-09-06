Hatayspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, 5'inci haftada konuk olacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, 5’inci haftada konuk olacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlılar, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla günün ikinci çalışmasını tamamladı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren dar alan çalışması yapıldı.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği sabah antrenmanıyla sürdürecek.
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