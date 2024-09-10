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        Süper meyve 'aronya'da hasat zamanı; kilosu 250 TL

        MERSİN'de alternatif ürün olarak 7 dönümlük araziye ekilen ve 'süper meyve' olarak bilinen aronyada, hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:55
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        Süper meyve 'aronya'da hasat zamanı; kilosu 250 TL
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        MERSİN'de alternatif ürün olarak 7 dönümlük araziye ekilen ve 'süper meyve' olarak bilinen aronyada, hasat dönemi başladı. Aronyadan yaklaşık 800 kilo verim elde edilirken, bahçede kilosu 250 TL'den alıcı buluyor.

        Toroslar ilçesine bağlı Yüksekoluk Mahallesi'nde 3 yıl önce üretimine başlanan 'aronya' meyvesi, hasat edilmeye başlandı. 7 dönüm araziye ekilen aronyadan yaklaşık 800 kilo verim elde edilirken, bahçede kilosu 250 TL'den alıcı buluyor. Mersin'de vinç kiralama firmasında muhasebe müdürü olarak çalışan Tuğba Hayırlıoğlu (40) da ürünlerini hasat etmenin sevincini yaşıyor.

        'TADI ÇOK FARKLI, FARKLI BİR AROMASI VAR'

        Aronya meyvesini bir arkadaşının tavsiyesi ile arazisine ektiğini belirten Hayırlıoğlu, "Babamdan bana kalan 7 dönümlük arazinin tamamına aronya meyvesi ektim. İki yılı devirdik, üçüncü yılımıza giriyoruz. Hasadımızı aldık, ürün çok güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Tadı çok farklı, biraz ayvaya benziyor, farklı bir aroması var. Aronya farklı sektörlerde kullanılıyor, faydası oldukça fazla. Antioksidan değeri diğer meyvelere göre 4 kat daha fazla. İlaç sanayide kullanılıyor. Buzdolabında uygun koşulda 4 ay kalabiliyor" dedi.

        'NEREDEYSE KİMSE BİLMİYOR'

        Aronyanın yeteri kadar bilinmediğini de söyleyen Hayırlıoğlu, "Polonya'da çok fazla yetiştiriliyor. Dünyaya ihracat yapıyorlar, özellikle ilaç firmalarına ihracat yapıyorlar. Ama bizim ülkemizde ve Mersin'de neredeyse kimse bilmiyor. Pazar sorunu çözülürse, üretici için de getirisi yüksek bir meyve" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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