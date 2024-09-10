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        Akkuyu NGS'nin iki acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankı tasarım konumuna yerleştirildi

        PASİF güvenlik sisteminin parçalarından biri olan ileri teknoloji ürünü acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankı, güç kaynaklarının bulunmadığı durumlarda ve nükleer santral personelinin müdahalesi olmadan reaktör binasının güvenli şekilde çalışmasını sağlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:10
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        Akkuyu NGS'nin iki acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankı tasarım konumuna yerleştirildi
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        PASİF güvenlik sisteminin parçalarından biri olan ileri teknoloji ürünü acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankı, güç kaynaklarının bulunmadığı durumlarda ve nükleer santral personelinin müdahalesi olmadan reaktör binasının güvenli şekilde çalışmasını sağlayacak.

        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci Güç Ünitesinde iki acil durum kor soğutma sistemi (ADKS) hidrolik tankı tasarım konumuna yerleştirildi. Her bir hidrolik tank, yüksek mukavemetli çelikten yapılmış, iki eliptik tabanlı silindirik bir yüksek basınçlı kap olma özelliği taşıyor. Hacmi 60 metreküp ve çapı 3,2 metre olan bir tankın ağırlığı yaklaşık 80 tonu buluyor.

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        Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh, “Akkuyu NGS projesi, en modern nükleer santraller nesline aittir ve UAEA’nın uluslararası güvenlik standartlarının gereklerine uygun olarak hayata geçirilmektedir. Acil durum kor soğutma sisteminin hidrolik ekipmanı, bir nötron emici olan ve acil durumda güvenliği sağlayan reaktör korunun su basması için kullanılan sulu borik asit çözeltisinin depolandığı 4 hidrolik tank içermektedir. Rus ve Türk uzmanlar, 2’nci Güç Ünitesinde bu tür iki tankın kurulumunu tamamlamıştır. Montaj işlemi, ekipmanın Liebherr LR 13000 tipi ağır paletli vinç yardımıyla reaktör binasının açık üst silindirik bölümünden indirilmesine dayanan ‘Open Top’ teknolojisi kullanılarak yapılmaktadır. Yüksek teknolojili çözümler sayesinde, reaktörün enerjisi tamamen kesildiğinde acil durum kor soğutma sistemi otomatik olarak devreye giriyor. Birincil devrede kritik bir basınç düşüşü olması durumunda hidrolik tanklardan reaktöre büyük miktarda su karışımı pompalanıyor, bu da nükleer reaksiyonu söndürüyor ve güç ünitesinin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor” dedi.

        Akkuyu NGS inşaat sahasındaki tüm çalışmalar bağımsız denetim kuruluşları ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından dikkatle denetleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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