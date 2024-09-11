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        Denize açılmaya hazırlanan teknede 50 kaçak göçmen yakalandı

        MERSİN'de denize açılmaya hazırlanan tekneye yapılan operasyonda, 50 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:55
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        Denize açılmaya hazırlanan teknede 50 kaçak göçmen yakalandı
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        MERSİN'de denize açılmaya hazırlanan tekneye yapılan operasyonda, 50 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yaşa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Geniş çaplı yürütülen çalışma kapsamında, bir tekneye, deniz yolu ile yurt dışına geçiş yapılacağı sırada, Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda teknede 50 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör A.A. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 50 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Mersin İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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