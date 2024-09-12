İntörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisine 19 yıl hapis

MERSİN'de eski sevgilisi intörn doktor Nida Nur Nergiz'i (24) pompalı tüfekle vurup, bir bacağının ampute edilmesine neden olan Ersin Karakuş'a (32) indirimsiz 19 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 23 Ekim'de Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski sevgilisi Nergiz'i görünce inip, pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nergiz, ağır yaralandı. Nida Nur Nergiz, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan 1 gün sonra yakalanan Karakuş ise tutuklandı.

KARDEŞİNİ ARAYIP, OLAYI İTİRAF ETMİŞ Ersin Karakuş hakkında 'kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği ifade edildi. İddianamede, sanığın olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi.

'BİR BACAĞINI KAYBETTİ' Davanın karar duruşması, bugün 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tedavisi süren Nergiz yer almazken, Karakuş ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. MÜTALAA VERİLDİ Duruşmada, Cumhuriyet savcısı dosyaya ilişkin mütalaasını verdi. Mütalaada sanığın, saplantı düzeydeki bir ilişkiyi kabul etmemesi sonucu hayati fonksiyonları tehlikeye sokacak şekilde ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Mütalaada ayrıca sanığın indirimiz en üstten cezalandırılması istendi.