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        Mersin'de 7.0 büyüklüğündeki deprem tatbikatında 1500 personel görev aldı

        TÜRKİYE Afet Müdahale Planı çerçevesinde Mersin'de senaryo gereği düzenlen 7.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:00
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        Mersin'de 7.0 büyüklüğündeki deprem tatbikatında 1500 personel görev aldı
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        TÜRKİYE Afet Müdahale Planı çerçevesinde Mersin’de senaryo gereği düzenlen 7.0 büyüklüğünde bir depremin tatbikatı gerçeği aratmazken, 1500 arama kurtarma personeli görev aldı.

        Mersin’de Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği Mersin, Niğde, Adana ve Konya illerini etkileyen 7.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Tarsus ilçesi olarak belirlendi. Deprem senaryosuna dayanan tatbikatta, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir gibi kentlerden gelen 1500 arama kurtarma personeli ve 300 araç yönlendirildi.

        Kentteki çeşitli enkazlarda yaralıların kurtarılması çalışmaları, özellikle Korukent Mahallesi'ndeki yıkılan okulda yoğunlaştı. Okuldaki tatbikatta senaryo gereği, vatandaş rolündeki görevliler zaman zaman polise yönelerek yakınlarının sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalışırken görevliler tarafından bölgede uzaklaştırıldı.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin tatbikatı yakından takip etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Pehlivan, bugün sabah saatlerinde başlayan tatbikatın yarın öğle saatleri sırasında tamamlanacağını belirterek, "Adeta bir deprem oluşmuşçasına tüm personelimiz görevlerini titizlikle yerine getiriyor. Bu senaryoya göre 7.0 şiddetinde bir deprem gerçekleştiğinde yapılması gereken çalışmaların tatbikini icra ediyoruz. Tarsus ilçemiz merkezli ve 4 ili etkileyen toplamda 22 ilçeyi, ilimizde de 6 ilçeyi etkilediği varsayılan bir senaryo üzerine bu sabah tatbikatımızın startını verdik. Tatbikat için AFAD Başkanlığımız ve AFAD ekiplerimizle birlikte Türkiye Afetle Mücadele Planı çerçevesinde görevi olan bütün kurumların, afet çalışma gruplarının iştiraki ile sabah saatlerinde tatbikatımızı başlattık. AFAD Başkanlığı adına Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve ekibi tatbikatın başlangıcından itibaren ilimizdeydiler. Şu anda sahada arama-kurtarma ekiplerinden hasar tespit ekiplerine kadar, beslenme gruplarından asayişin sağlanmasını temin eden gruplara kadar 23 ayrı afet grubu bu tatbikatta görev yapıyor. Yaklaşık bin 500 personel ve 300 araçla bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Gerçekçi, adeta bir deprem olmuşçasına bütün personelimiz ilk andan itibaren görevlerini titizlikle yerine getiriyor. Tatbikatlar, ilgili tüm kurum ve kuruluşların afet anındaki reflekslerini ölçmemize fayda sağlıyor. Bu tatbikatların etkinliği ne kadar yüksek olursa, gerçek bir afet anında da müdahale başarımız o kadar artacaktır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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