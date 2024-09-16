Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır (2)

‘MERSİN’E210 MİLYAR 408 MİLYON LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin’de AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile bir araya geldi. İl başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada konuşan Bakan Göktaş, “İktidarda olduğumuz 23 yıllık süre zarfında AK Partimiz insanı merkeze alan bir anlayışla hareket etti, politika üretti. Hizmet siyaseti dedi, hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılayacak şekilde 81 ilimizin tamamına hizmet götürdü. Eser siyaseti dedi, hayata geçirdiği yatırımlarla 85 milyon vatandaşımız için Türkiye’nin dört bir yanında yaşam kalitesini yükseltecek eserler kazandırdı. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin makus talihini değiştiren tarihi bir dönüşüme, gelişime imza attı. Kökü asırlar öncesine dayanan medeniyet değerlerimizden aldığı güçle belirlediğimiz büyük hedeflere doğru başarılı adımlar attı. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Mersin’e, 7 bölgede, 81 ilimizde adeta bir kalkınma seferberliği gerçekleştirdi. Bu süreçte AK Parti olarak, hep beraber unutulmaz başarılara ulaştık. Mersinimiz de ülkemizin önde gelen üretim ve turizm merkezlerinden biri olarak bu başarıdan pay aldı. Bugün uluslararası limanlarımızdan biri olan Mersin limanı ile Akdeniz ticaret yollarında etkili bir konumdayız. Bu anlamda Türkiye için vazgeçilmez bir değer taşıyan Mersin için, bugüne kadar 210 milyar 408 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda aile ve sosyal hizmetler alanında ise 25 milyar liralık yatırım ve destek sağladık” dedi.