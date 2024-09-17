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        Mersin'de ayarı düşürülmüş altın operasyonu: 8 gözaltı

        MERSİN'de merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basıp piyasaya süren 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:27 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:30
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        Mersin'de ayarı düşürülmüş altın operasyonu: 8 gözaltı
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        MERSİN’de merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basıp piyasaya süren 8 şüpheli yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altını basan ve bunları piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tespit edilen 14 adrese özel harekat polislerinin desteğinde baskın yapıldı. Baskında, adreslerini imalathanelere dönüştürerek kendi ürettikleri kalıplarla ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basan 8 şüpheli yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1382 çeyrek ebatlı Cumhuriyet altını, 9 Ata altını, 70 yarım ebatlı Cumhuriyet altını, 109 tam ebatlı Cumhuriyet altını, 1 adet 2,5 ebatlı (gremse) Cumhuriyet altını, 34 tam, yarım, çeyrek ve Ata altın yapımında kullanılan kalıp, 1 hassas terazi, 1 mikrometre, 1 ısıtma makinesi, 2 baskı makinesi, 1 eritme ocağı, 4 eritme potası, 3 ruhsatsız tabanca ve 141 adet 9x19 milimetre çapında fişek, altın ve bunların yapımında kullanılan makinalar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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