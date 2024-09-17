Mersin'de ayarı düşürülmüş altın operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN’de merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basıp piyasaya süren 8 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altını basan ve bunları piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tespit edilen 14 adrese özel harekat polislerinin desteğinde baskın yapıldı. Baskında, adreslerini imalathanelere dönüştürerek kendi ürettikleri kalıplarla ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basan 8 şüpheli yakaladı.