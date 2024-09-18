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        Drift atan sürücüye 51 bin 649 TL para cezası kesildi

        MERSİN'in Anamur ilçesinde otomobille drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:40
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        Drift atan sürücüye 51 bin 649 TL para cezası kesildi
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        MERSİN’in Anamur ilçesinde otomobille drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü V.D.'ye 51 bin 649 TL para cezası verilirken, araç da trafikten menedildi.

        Trafik jandarma ekipleri, otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü tespit etti. Drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücü V.D.'yi yakalayan ekipler, sürücüye ‘drift yapmak’, ‘sürücü belgesiz araç kullanmak’ ve ‘abartılı egzoz kullanmak’ suçlarından toplam 51 bin 649 TL para cezası uyguladı. Ayrıca otomobil mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilirken, araç sahibine de sürücü belgesi geçici olarak alındığı halde araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı. V.D.'nin son 5 yıl içerisinde aynı şekilde kural ihlali yaptığını tespit eden ekipler, sürücü belgesini daimi olarak iptal etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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