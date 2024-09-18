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        Mersin'de 262 kilo metamfetamin yakalandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde durdurulan TIR ve dorsesinde yapılan aramada 262 kilo metametafin maddesi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:15
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        Mersin'de 262 kilo metamfetamin yakalandı
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde durdurulan TIR ve dorsesinde yapılan aramada 262 kilo metametafin maddesi bulundu.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında yurt dışından ülkeye giriş yapan TIR, Tarsus ilçesinde durduruldu. TIR’da ve dorsesinde arama yapan ekipler, gizlenmiş vaziyette 262 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        Uyuşturucu ile bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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